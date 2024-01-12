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Жгун Влас Михайлович

Место рождения

Подбелица, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Жгун Михаил Филиппович

Мать: Жгун Татьяна Георгиевна

Подбелица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
12.05.1914 ст.

Жена: Жгун Екатерина Антоновна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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