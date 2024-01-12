Жгун Влас Михайлович
Место рожденияПодбелица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Жгун Михаил Филиппович
Мать: Жгун Татьяна Георгиевна
Подбелица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
12.05.1914 ст.
Жена: Жгун Екатерина Антоновна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно