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Толстов Иван Константинович

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Место рождения

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Дата рождения

24.05.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1879

Отец: Толстов Константин

Мать: не указана

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Военная награда
18.12.1904
Порт-Артур, Китай
Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 4 степени №202969 - За отличие, оказанное во время боевых действий с Японией 18 декабря 1904г. (Оборона крепости Порт-Артур)
Военная служба
С 1904
Далянь, Китай
Минёр эскадренного броненосца «Ретвизан».
Попал в плен (военное)
С 05.01.1905
Порт-Артур, Китай
Смерть
Неизвестно
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