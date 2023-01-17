Толстов Иван Константинович
Место рождения
Дата рождения24.05.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1879
Отец: Толстов Константин
Мать: не указана
Военная награда
18.12.1904
Порт-Артур, Китай
Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 4 степени №202969 - За отличие, оказанное во время боевых действий с Японией 18 декабря 1904г. (Оборона крепости Порт-Артур)
Военная служба
С 1904
Далянь, Китай
Минёр эскадренного броненосца «Ретвизан».
Попал в плен (военное)
С 05.01.1905
Порт-Артур, Китай
Смерть
Неизвестно