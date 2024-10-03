Краснова (Феодорова) Агрипина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснова (Феодорова) Агрипина Васильевна

Краснова (Феодорова) Агрипина Васильевна

Место рождения

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.04.1871 ст.

Муж: Ильин-Феодотов (Гурьев) Сергей Филиппович

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.11.1876 ст.

Сын: Гурьев-Ильин-Феодотов (Филиппов) Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Ильин-Феодотов (Гурьев) Сергей Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.