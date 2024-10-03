Краснова (Феодорова) Агрипина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.04.1871 ст.
Рождение ребёнка
28.11.1876 ст.
Сын: Гурьев-Ильин-Феодотов (Филиппов) Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Ильин-Феодотов (Гурьев) Сергей Филиппович
Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно