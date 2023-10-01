Балев Сидор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1874
Дата смерти23.09.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1905
Мать ребёнка: Балева Горбачёва Софья Ефимовна
Смерть
23.09.1937
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Сидор Егорович 23 сентября 1937г. был расстрелян в г.Новосибирске по обвинению в антисоветской агитации.Осуждён по ст.58-10 УК РСФСР(статья политическая).Был регентом в Легостаевской церкви.15 июня 19... Показать все