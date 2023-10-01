Балев Сидор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балев Сидор Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1874

Дата смерти

23.09.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1905

Сын: Балев Гавриил Сидорович

Мать ребёнка: Балева Горбачёва Софья Ефимовна

Смерть
23.09.1937
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Сидор Егорович 23 сентября 1937г. был расстрелян в г.Новосибирске по обвинению в антисоветской агитации.Осуждён по ст.58-10 УК РСФСР(статья политическая).Был регентом в Легостаевской церкви.15 июня 19... Показать все
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