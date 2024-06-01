Семён Иванов 17.04.1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семён Иванов

Место рождения

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

17.04.1752

Дата смерти

20.10.1782

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1752

Отец: Первый Муж Иван Минин

Мать: Первая Жена Матрона Филиппова

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
ВНУК МОЕГО МИНЫ СЕМЁНОВА ИВ-1752 Семёна нет МК-1752 17.04.1752 Деревни Шаруньи у Ивана Минина сын Семен ИВ-1753 Семёна нет ИВ-1754 Семен 3 ИВ-1755 --- ИВ-1756 Симеон 8 ИВ-1757 Симеон 8 ИВ-1758 Семен ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федорова

Место жительства
Неизвестно
Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Акилина Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
ШАРУНЬЕ РАХНЕВО РС-1782 4 ревизия, страница 1699 (ШАРУНЬЕ) Помянутого Семена Иванова дочь Выдана в замужество той же вотчины деревни Рахнева за крестьянина (по последней ревизии написаны были лета 7... Показать все
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Дарья Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1780 Дарья 1 ИВ-1781 Дарья 3 ИВ-1782 Дарья 3 РС-1782 4 ревизия, страница 1699 (ШАРУНЬЕ) Дарья 1
Рождение ребёнка
1780

Сын: Григорий Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1782 Григорей 2 РС-1782 4 ревизия, страница 1699 (ШАРУНЬЕ) Григорей 2 месяцов
Смерть
20.10.1782
Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
МК-1782 20.10.1782 Деревни Шаруньи крестьянин Семен Иванов 26 лет неизвестною

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