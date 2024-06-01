Семён Иванов
Место рождения
Дата рождения17.04.1752
Дата смерти20.10.1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
17.04.1752
ВНУК МОЕГО МИНЫ СЕМЁНОВА ИВ-1752 Семёна нет МК-1752 17.04.1752 Деревни Шаруньи у Ивана Минина сын Семен ИВ-1753 Семёна нет ИВ-1754 Семен 3 ИВ-1755 --- ИВ-1756 Симеон 8 ИВ-1757 Симеон 8 ИВ-1758 Семен ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федорова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Акилина Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
ШАРУНЬЕ РАХНЕВО РС-1782 4 ревизия, страница 1699 (ШАРУНЬЕ) Помянутого Семена Иванова дочь Выдана в замужество той же вотчины деревни Рахнева за крестьянина (по последней ревизии написаны были лета 7... Показать все
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Дарья Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
ИВ-1780 Дарья 1 ИВ-1781 Дарья 3 ИВ-1782 Дарья 3 РС-1782 4 ревизия, страница 1699 (ШАРУНЬЕ) Дарья 1
Рождение ребёнка
1780
Сын: Григорий Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
ИВ-1782 Григорей 2 РС-1782 4 ревизия, страница 1699 (ШАРУНЬЕ) Григорей 2 месяцов
Смерть
20.10.1782
МК-1782 20.10.1782 Деревни Шаруньи крестьянин Семен Иванов 26 лет неизвестною