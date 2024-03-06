Синегуб Ксения Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Синегуб Никита Михайлович
Отец ребёнка: Синегуб Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Клименко Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Синегуб Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Синегуб Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Синегуб Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1801