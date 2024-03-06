Синегуб Ксения Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синегуб Ксения Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Синегуб Никита Михайлович

Отец ребёнка: Синегуб Михаил Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Клименко Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Синегуб Михаил Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Синегуб Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Синегуб Михаил Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синегуб Михаил Григорьевич

Смерть
После 1801
Криски, Чернігівська область
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