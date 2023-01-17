Иван Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Гаврилов

Иван Гаврилов

avatar

Место рождения

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

07.01.1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1707 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1729

Отец: Мой Гаврил Андреев

Мать: Моя Ирина Васильева

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1729 07.01.1729 Деревни Урвихина у крестьянина Гаврила Андреева сын Иван ИВ-1740, 1742, 1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745, 1746 Ивана нет (где он?), 1749 --- ИВ-1750, 1751 ---, 1752, 1753, 17... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close