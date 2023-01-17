Иван Гаврилов
Место рождения
Дата рождения07.01.1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1729
Отец: Мой Гаврил Андреев
Мать: Моя Ирина Васильева
МК-1729 07.01.1729 Деревни Урвихина у крестьянина Гаврила Андреева сын Иван ИВ-1740, 1742, 1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745, 1746 Ивана нет (где он?), 1749 --- ИВ-1750, 1751 ---, 1752, 1753, 17... Показать все
Смерть
Неизвестно