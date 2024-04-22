Гринин Федот Иудович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Гринин Иуда
Рождение ребёнка
1939
Сын: Гринин Анатолий Федотович
Мать ребёнка: Гринина Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
10.08.1946
Сын: Гринин Владимир Федотович
Мать ребёнка: Гринина Анна Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гринина Анна Афанасьевна
Смерть
1980