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Гринин Федот Иудович

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Гринин Иуда

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Гринин Анатолий Федотович

Мать ребёнка: Гринина Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
10.08.1946

Сын: Гринин Владимир Федотович

Мать ребёнка: Гринина Анна Афанасьевна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринина Анна Афанасьевна

Смерть
1980
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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