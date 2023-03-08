Прокофьева Зинаида Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева Зинаида Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луппо Лаврен Пиманович

Мать: Луппо Мария Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокофьев Михаил Пиманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокофьева Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Прокофьев Михаил Пиманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Прокофьев Михаил Пиманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Прокофьев Михаил Пиманович

Смерть
Неизвестно
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