Прокофьева Зинаида Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Луппо Лаврен Пиманович
Мать: Луппо Мария Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокофьев Михаил Пиманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокофьева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Прокофьев Михаил Пиманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокофьев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Прокофьев Михаил Пиманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокофьев Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Прокофьев Михаил Пиманович
Смерть
Неизвестно