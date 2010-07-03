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Дегтерев Александр Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1982

Отец: Дегтерев Леонид Степанович

Мать: Бирюкова Галина Андреевна

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