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Дегтерев Александр Леонидович
Дегтерев Александр Леонидович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.01.1982
Пол
Мужской
Отец
Дегтерев Леонид Степанович
1949 г.р.
Мать
Бирюкова (Бирюкова) Галина Андреевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1982
Отец:
Дегтерев Леонид Степанович
Мать:
Бирюкова Галина Андреевна
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