Бирюкова (Бирюкова) Галина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1949
Отец: Бирюков Андрей Егорович
Бракосочетание
22.12.1972
Рождение ребёнка
Вычислено 29.10.1973
Дочь: Сазанова Мария Леонидовна
Отец ребёнка: Дегтерев Леонид Степанович
Рождение ребёнка
23.01.1982
Сын: Дегтерев Александр Леонидович
Отец ребёнка: Дегтерев Леонид Степанович