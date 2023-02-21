Бирюкова (Бирюкова) Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова (Бирюкова) Галина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1949

Отец: Бирюков Андрей Егорович

Мать: Бирюкова Мария Михайловна

Бракосочетание
22.12.1972

Муж: Дегтерев Леонид Степанович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 29.10.1973

Дочь: Сазанова Мария Леонидовна

Отец ребёнка: Дегтерев Леонид Степанович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
23.01.1982

Сын: Дегтерев Александр Леонидович

Отец ребёнка: Дегтерев Леонид Степанович

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