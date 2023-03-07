Карасева Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасева Арина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Мавра Евстигнеева

Отец ребёнка: Карасев Евстигней Сидоров

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Василиса Евстигнеева

Отец ребёнка: Карасев Евстигней Сидоров

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Авдотья Евстигнеева

Отец ребёнка: Карасев Евстигней Сидоров

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карасев Евстигней Сидоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
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