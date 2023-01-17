Коротченко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротченко Владимир

Коротченко Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротченко Адрей Владимирович

Мать ребёнка: Коротченко Галина Васильевна

Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротченко Вадим Владимирович

Мать ребёнка: Коротченко Галина Васильевна

Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротченко Галина Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close