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(Клинникова) Вероника Дмитриевна
(Клинникова) Вероника Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.07.2008
Пол
Женский
Отец
Клинников Дмитрий Викторович
1977 г.р.
Мать
Клинникова (Шукалина) Наталья Анатольевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.2008
Отец:
Клинников Дмитрий Викторович
Мать:
Клинникова Наталья Анатольевна
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