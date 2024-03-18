Анциферова Стефанида (Степанида) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анциферов Василий
Рождение ребёнка
1808
Сын: Анциферов Корнило (Корнилий) Васильевич
Отец ребёнка: Анциферов Василий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Анцыферов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Анциферов Василий
Место жительства
1868
Смерть
Неизвестно