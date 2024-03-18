Анциферова Стефанида (Степанида) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнциферова Стефанида (Степанида) Ивановна

Анциферова Стефанида (Степанида) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анциферов Василий

Рождение ребёнка
1808

Сын: Анциферов Корнило (Корнилий) Васильевич

Отец ребёнка: Анциферов Василий

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Анцыферов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Анциферов Василий

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1868
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.