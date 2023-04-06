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Безносов Осип Борисов

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Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1733

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Отец

1713 г.р.

Мать

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Дети

1755 г.р.
1757 г.р.
1767 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Безносов Борис Осипов

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1755

Сын: Безносов Никита Осипов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1757

Сын: Безносов Иван Осипов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1767

Сын: Безносов Федосiй Осипов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1774

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1785
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