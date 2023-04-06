Безносов Осип Борисов
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Безносов Борис Осипов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1757
Сын: Безносов Иван Осипов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1774
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1785