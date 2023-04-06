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Безносов Борис Осипов

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Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1713

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1733

Сын: Безносов Осип Борисов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1742

Сын: Безносов Гаврило Борисов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1774

Сын: Безносов Данило Борисов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1777

Сын: Безносов Моисей Борисов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1784
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