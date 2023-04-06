Безносов Борис Осипов
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1784
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1784