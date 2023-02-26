Параскева Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Кодратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1793

Сын: Илья Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Терентиев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1795

Сын: Пётр Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Терентиев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кондратий Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Терентиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим Терентиев

Смерть
Неизвестно
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