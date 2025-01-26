Осипов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1979
Отец: Осипов Юрий
Мать: (Фурман) Нина
Бракосочетание
10.07.2005
Жена: Осипова (Князева) Юлия
Рождение ребёнка
06.12.2005
Дочь: (Осипова) Елизавета
Мать ребёнка: Осипова (Князева) Юлия
Томск
Рождение ребёнка
08.04.2012
Сын: Осипов Георгий
Мать ребёнка: Осипова (Князева) Юлия
г. Северск томской области