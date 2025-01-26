Осипов Константин 28.08.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1979

Отец: Осипов Юрий

Мать: (Фурман) Нина

Бракосочетание
10.07.2005

Жена: Осипова (Князева) Юлия

Рождение ребёнка
06.12.2005

Дочь: (Осипова) Елизавета

Мать ребёнка: Осипова (Князева) Юлия

Томск
Рождение ребёнка
08.04.2012

Сын: Осипов Георгий

Мать ребёнка: Осипова (Князева) Юлия

г. Северск томской области

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