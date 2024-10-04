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(Калмыкова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1875 ст.

Муж: Роман Зиновьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/70c6405b-7421-4277-85bc-4fc835be0ab2/107
Смерть
Неизвестно

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