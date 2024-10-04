(Калмыкова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1875 ст.
Муж: Роман Зиновьевич
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/70c6405b-7421-4277-85bc-4fc835be0ab2/107
Смерть
Неизвестно