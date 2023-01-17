Варнек Павел Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиПосле 1889
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1843
Отец: Варнек Александр Александрович
Мать: не указана
Работа или профессия
С 21.02.1862
В службе канц. Служителем СПб таможни 21.02.62
Работа или профессия
20.05.1863
Писцом в таможенном отделении Варшавской ж.д 20.05.63
Работа или профессия
10.10.1866
За выслугу лет в коллеж регистраторы 10.10.66
Работа или профессия
18.06.1873
Губерн. секретарь 18.06.73
Работа или профессия
01.12.1875
Тит. сов. 1.12.75
Работа или профессия
01.02.1878
Коллеж асессор 1.02.78
Награда
20.10.1878
Орденом Св. Станислава 3 ст. 20.10.78
Работа или профессия
С 25.05.1881
25.05.81 переведен на туже должность (коллежский ассеср?) в Ревельскую таможню (Таллин)
Смерть
После 1889