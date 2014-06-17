Фоминых Вадим Геннадьевич
Место рожденияУзбекская ССР, Ташкент
Дата рождения08.05.1950
Дата смерти17.06.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1950
Узбекская ССР, Ташкент
Военная служба
22.11.1968
Воинское звание: рядовой Военная часть № 87509.
Рождение ребёнка
19.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.06.2014