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Фоминых Вадим Геннадьевич

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Место рождения

Узбекская ССР, Ташкент

Дата рождения

08.05.1950

Дата смерти

17.06.2014

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1950

Отец: Хуснулин Гади Мазидулинович

Мать: Фоминых Надежда Ивановна

Узбекская ССР, Ташкент
Военная служба
22.11.1968
Воинское звание: рядовой Военная часть № 87509.
Рождение ребёнка
19.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
17.06.2014
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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