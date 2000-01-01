Семен Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Федосеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1914

Дата смерти

06.09.1914

Пол

Мужской

Отец

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1914

Отец: Федосей

Мать: Матрона Петровна

Смерть
06.09.1914
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