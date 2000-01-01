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Семен Федосеевич
Семен Федосеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.1914
Дата смерти
06.09.1914
Пол
Мужской
Отец
Федосей
Мать
(Бахирева) Матрона Петровна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1914
Отец:
Федосей
Мать:
Матрона Петровна
Смерть
06.09.1914
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