Рагозин Елисей Мартынов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти28.01.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Рагозин Мартын Алексиев
Мать: Рагозина Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев
Мать ребёнка: Рагозина Марфа Никифорова
Рождение ребёнка
10.12.1839
Мать ребёнка: Рагозина Иустина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рагозина Иустина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1840
Причина смерти: от горячки