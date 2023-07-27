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Рагозин Елисей Мартынов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

28.01.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Рагозин Мартын Алексиев

Мать: Рагозина Ирина Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев

Мать ребёнка: Рагозина Марфа Никифорова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.12.1839

Сын: Рагозин Спиридон Елисеев

Мать ребёнка: Рагозина Иустина Егорова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рагозина Иустина Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рагозина Марфа Никифорова

Смерть
28.01.1840
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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