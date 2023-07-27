Рагозина (Рагозина) Ирина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти12.11.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Рагозин Мартын Алексиев
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Рагозин Осип (Иосиф) Мартынов
Отец ребёнка: Рагозин Мартын Алексиев
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Мавра Мартынова
Отец ребёнка: Рагозин Мартын Алексиев
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Рагозин Мартын Алексиев
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Рагозин Мартын Алексиев
Смерть
12.11.1823
Причина смерти: от престарелости