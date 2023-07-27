Рагозина (Рагозина) Ирина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозина (Рагозина) Ирина Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

12.11.1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Рагозин Елисей Мартынов

Отец ребёнка: Рагозин Мартын Алексиев

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Рагозин Осип (Иосиф) Мартынов

Отец ребёнка: Рагозин Мартын Алексиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Мавра Мартынова

Отец ребёнка: Рагозин Мартын Алексиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Рагозин Петр Мартынов

Отец ребёнка: Рагозин Мартын Алексиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Рагозин Лука Мартынов

Отец ребёнка: Рагозин Мартын Алексиев

Смерть
12.11.1823
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости