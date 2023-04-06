Карманова (Анцыферова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (Анцыферова) Марья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Анцыферовъ Макаръ

Мать: Анцыферова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кармановъ Савелий

Отец ребёнка: Кармановъ Алексей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Кармановъ Алексей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кармановъ Алексей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кармановъ Кузьма

Отец ребёнка: Кармановъ Алексей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1861

Сын: Кармановъ Данилъ

Отец ребёнка: Кармановъ Алексей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кармановъ Алексей

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