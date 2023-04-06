Карманова (Анцыферова) Марья
Место рождения
Дата рождения1820
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Анцыферовъ Макаръ
Мать: Анцыферова Прасковья
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кармановъ Савелий
Отец ребёнка: Кармановъ Алексей
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Кармановъ Алексей
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кармановъ Алексей
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кармановъ Кузьма
Отец ребёнка: Кармановъ Алексей
Рождение ребёнка
1861
Сын: Кармановъ Данилъ
Отец ребёнка: Кармановъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кармановъ Алексей