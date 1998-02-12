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Высоцкая Олеся Игоревна
Высоцкая Олеся Игоревна
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Место рождения
Сердитое
Дата рождения
12.02.1998
Пол
Женский
Отец
Высоцкий Игорь Александрович
1972 г.р.
Мать
Высоцкая (Александрова) Инна Евгеньевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1998
Отец:
Высоцкий Игорь Александрович
Мать:
Высоцкая Инна Евгеньевна
Сердитое
Место жительства
С 1998
Сердитое
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