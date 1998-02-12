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Высоцкая Олеся Игоревна

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Место рождения

Сердитое

Дата рождения

12.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1998

Отец: Высоцкий Игорь Александрович

Мать: Высоцкая Инна Евгеньевна

Место жительства
С 1998
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