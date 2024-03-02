Чугунова Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова Нина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чугунов Андрей

Мать: Чугунова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьякова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Боровиков Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровиков Сергей Викторович

Отец ребёнка: Боровиков Виктор Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровиков Виктор Владимирович

Смерть
Неизвестно
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