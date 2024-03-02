Чугунова Нина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чугунов Андрей
Мать: Чугунова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дьякова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Боровиков Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровиков Сергей Викторович
Отец ребёнка: Боровиков Виктор Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно