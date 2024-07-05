Беккер Вячеслав Филиппович
Место рождения
Дата рождения04.12.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1974
Сын: Беккер Степан Вячеславович
Мать ребёнка: Красных (Беккер) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
12.03.1976
Дочь: Беккер Марина Вячеславовна
Мать ребёнка: Красных (Беккер) Наталья Николаевна