Беккер Вячеслав Филиппович 04.12.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Беккер Вячеслав Филиппович

Место рождения

Усолье, город Березники, Пермский край

Дата рождения

04.12.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Усолье, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красных (Беккер) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
26.04.1974

Сын: Беккер Степан Вячеславович

Мать ребёнка: Красных (Беккер) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
12.03.1976

Дочь: Беккер Марина Вячеславовна

Мать ребёнка: Красных (Беккер) Наталья Николаевна

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