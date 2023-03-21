Кочет Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочет Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочетова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочетова Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Кочетова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочетова Анастасия
Смерть
Неизвестно
Сумская обл. г.Путивль