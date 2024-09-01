Полетаева (Баннова) Мавра Григорьевна Около 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полетаева (Баннова) Мавра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Баннов Григорий Титович

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1864

Муж: Полетаев Савелий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.05.1867

Сын: Полетаев Иван Савельевич

Отец ребёнка: Полетаев Савелий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.09.1869

Дочь: Полетаева (Полетаева) Ефимия Савельевна

Отец ребёнка: Полетаев Савелий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.08.1871

Сын: Полетаев Петр Савельевич

Отец ребёнка: Полетаев Савелий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.11.1873

Сын: Полетаев Федор Савельевич

Отец ребёнка: Полетаев Савелий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.05.1876 или 29.05.1876

Дочь: Полетаева (Полетаева) Феодосия Савельевна

Отец ребёнка: Полетаев Савелий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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