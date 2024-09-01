Полетаева (Баннова) Мавра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Баннов Григорий Титович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1864
Рождение ребёнка
04.05.1867
Отец ребёнка: Полетаев Савелий Андреевич
Рождение ребёнка
11.09.1869
Дочь: Полетаева (Полетаева) Ефимия Савельевна
Отец ребёнка: Полетаев Савелий Андреевич
Рождение ребёнка
21.08.1871
Отец ребёнка: Полетаев Савелий Андреевич
Рождение ребёнка
27.11.1873
Сын: Полетаев Федор Савельевич
Отец ребёнка: Полетаев Савелий Андреевич
Рождение ребёнка
22.05.1876 или 29.05.1876
Дочь: Полетаева (Полетаева) Феодосия Савельевна
Отец ребёнка: Полетаев Савелий Андреевич
Смерть
Неизвестно