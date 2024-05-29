Настасья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья Тимофеевна

Настасья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1722 г.р.

Мать

1728 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Тимофей Федорович

Мать: Акулина / Акилина Осиповна

Бракосочетание
Между 1772 и 1782

Муж: Неизвестно

Чуркино, Андреевско-Годуновская волость, Александровский уезд
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 4 причина выбытия - выдана в замужество в дер.Чуркино Александровского уезда Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Гос... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.