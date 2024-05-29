Настасья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Тимофей Федорович
Бракосочетание
Между 1772 и 1782
Муж: Неизвестно
Чуркино, Андреевско-Годуновская волость, Александровский уезд
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 4 причина выбытия - выдана в замужество в дер.Чуркино Александровского уезда Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Гос... Показать все
Смерть
Неизвестно