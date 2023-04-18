Акилина Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти07.08.1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1852 ст.
Муж: Николай Миронов
Рождение ребёнка
1860
Сын: Никита Николаев
Отец ребёнка: Николай Миронов
Рождение ребёнка
1862
Сын: Моисей Николаев
Отец ребёнка: Николай Миронов
Смерть
07.08.1880 ст.