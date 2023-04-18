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Акилина Наумова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

07.08.1880 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.05.1852 ст.

Муж: Николай Миронов

Рассохи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Никита Николаев

Отец ребёнка: Николай Миронов

Рождение ребёнка
1862

Сын: Моисей Николаев

Отец ребёнка: Николай Миронов

Рассохи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
07.08.1880 ст.
Рассохи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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