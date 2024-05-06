Кошарная Агафья 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошарная Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошарый Ефим Семёнович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Кошарная Агафья Ефимовна

Отец ребёнка: Кошарый Ефим Семёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Комар (Кошарная) Матрёна Ефимовна

Отец ребёнка: Кошарый Ефим Семёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Кошарная Ульяна Ефимовна

Отец ребёнка: Кошарый Ефим Семёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кошарый Илья Ефимович

Отец ребёнка: Кошарый Ефим Семёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кошарый Трофим Ефимович

Отец ребёнка: Кошарый Ефим Семёнович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1850
Криски, Чернігівська область

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