Кошарная Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Кошарная Агафья Ефимовна
Отец ребёнка: Кошарый Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Комар (Кошарная) Матрёна Ефимовна
Отец ребёнка: Кошарый Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Кошарная Ульяна Ефимовна
Отец ребёнка: Кошарый Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Кошарый Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Кошарый Ефим Семёнович
Смерть
После 1850