Сорокин Иван Мещанин Г.Пп Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти20.10.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Федор Мещанин Г.Пп Иванов
Мать ребёнка: Сорокина (Кундюкова) Евдокия Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1863
Сын: Сорокин Михаил Мещанин Г.Пп Иванович
Мать ребёнка: Сорокина (Кундюкова) Евдокия Дмитриева
Смерть
20.10.1863
От горячки, мещанин, 24 года