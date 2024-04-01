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Сорокин Иван Мещанин Г.Пп Григорьевич

Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

20.10.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Сорокин Григорий Купец Г. Пп Симеонов

Мать: Сорокина Ульяна (Устинья) Егорова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Федор Мещанин Г.Пп Иванов

Мать ребёнка: Сорокина (Кундюкова) Евдокия Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина (Кундюкова) Евдокия Дмитриева

Рождение ребёнка
23.05.1863

Сын: Сорокин Михаил Мещанин Г.Пп Иванович

Мать ребёнка: Сорокина (Кундюкова) Евдокия Дмитриева

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
20.10.1863
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
От горячки, мещанин, 24 года

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