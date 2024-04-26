Сутыгина Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутыгина Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1903 и 1904

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1889

Муж: Сутыгин Иван Семенович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Сутыгина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сутыгин Иван Семенович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Сутыгина) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Сутыгин Иван Семенович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Сутыгина) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Сутыгин Иван Семенович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Сутыгина) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Сутыгин Иван Семенович

Смерть
Между 1903 и 1904

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