Сутыгина Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1903 и 1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1889
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Сутыгина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сутыгин Иван Семенович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Сутыгина) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Сутыгин Иван Семенович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Сутыгина) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Сутыгин Иван Семенович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Сутыгина) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Сутыгин Иван Семенович
Смерть
Между 1903 и 1904