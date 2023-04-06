Кочешков Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочешков Иван Никитин

Кочешков Иван Никитин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

27.07.1848

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
27.07.1848
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: неизвестно
Похороны
28.07.1848
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть в возрасте 5 месяцев. Погребение совершал священник Алексей Морев с дьяконом Иоанном Петраковым, дьячком Иваном Петровым и псаломщиком Иваном Тихоновым на приходском кладбище. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230... Показать все
Рождение
1848

Отец: Кочешков Никита Петров

Мать: Кочешкова Пелагея Иванова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close