Кочешков Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти27.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
27.07.1848
Причина смерти: неизвестно
Похороны
28.07.1848
Смерть в возрасте 5 месяцев. Погребение совершал священник Алексей Морев с дьяконом Иоанном Петраковым, дьячком Иваном Петровым и псаломщиком Иваном Тихоновым на приходском кладбище. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230... Показать все
Рождение
1848
Отец: Кочешков Никита Петров