Поздняков Матвей
Место рожденияс. Никольское Тамбовский уезд Тамбовская губерня
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Никольское Тамбовский уезд Тамбовская губерня
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Карева Варвара Матвеева
Мать ребёнка: не указана
с. Никольское Тамбовский уезд Тамбовская губерня
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
с. Никольское Тамбовский уезд Тамбовская губерня
Смерть
Неизвестно