Поздняков Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняков Матвей

Место рождения

с. Никольское Тамбовский уезд Тамбовская губерня

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Никольское Тамбовский уезд Тамбовская губерня
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Карева Варвара Матвеева

Мать ребёнка: не указана

с. Никольское Тамбовский уезд Тамбовская губерня
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
с. Никольское Тамбовский уезд Тамбовская губерня
Смерть
Неизвестно
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