Карева Варвара Матвеева
Место рожденияс. Никольское Тамбовский уезд Тамбовская губерня
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Поздняков Матвей
Мать: не указана
с. Никольское Тамбовский уезд Тамбовская губерня
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно