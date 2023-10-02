Карева Варвара Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карева Варвара Матвеева

Место рождения

с. Никольское Тамбовский уезд Тамбовская губерня

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Поздняков Матвей

Мать: не указана

с. Никольское Тамбовский уезд Тамбовская губерня
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карев Абрам Евдокимов

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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