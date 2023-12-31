Разумовский Лёв Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазумовский Лёв Кириллович

Разумовский Лёв Кириллович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1757

Дата смерти

21.11.1818

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1757

Отец: Разумовский Кирилл Григорьевич

Мать: Разумовская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Подчасский Ипполит Михайлович

Мать ребёнка: Ландер Прасковья Михайловна

Бракосочетание
1802

Жена: Разумовская Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Д-Андре Маргарита Ивановна

Мать ребёнка: Ландер Прасковья Михайловна

Смерть
21.11.1818
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close