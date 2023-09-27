Малышев Георгий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышев Георгий Васильевич

Малышев Георгий Васильевич

avatar

Место рождения

Ашхабад, Туркменское генерал-губернаторство, Российская империя

Дата рождения

1918

Дата смерти

03.09.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Ашхабад, Туркменское генерал-губернаторство, Российская империя
(Асхабад, Закаспийская область, Российская империя)
Военная служба
С 22.06.1941 по 03.09.1943
Воинское звание: гвардии лейтенант Командир стрелкового взвода, 115 гв. стрелковый полк 38-й гв. Лозовской стрелковой дивизии. 6-й гвардейский стрелковый корпус 1-й гвардейской армии, Сталинградский ф... Показать все
Бракосочетание
1941

Жена: Малышева Татьяна Григорьевна

Ашхабад, Туркестанская АССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
18.07.1942

Сын: Малышев Вячеслав

Мать ребёнка: Малышева Татьяна Григорьевна

Ашхабад, Туркестанская АССР, Союз Советских Социалистических Республик
Отец: ? Малышев.
Место жительства
Неизвестно
Ашхабад, Туркестанская АССР, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
03.09.1943
Каменка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Причина смерти: убит | Гвардии лейтенант, 115 гв. стрелковый полк 38-й гв. Лозовской стрелковой дивизии. Захоронен в братской могиле советских воинов.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close