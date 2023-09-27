Малышев Георгий Васильевич
Место рожденияАшхабад, Туркменское генерал-губернаторство, Российская империя
Дата рождения1918
Дата смерти03.09.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Ашхабад, Туркменское генерал-губернаторство, Российская империя
(Асхабад, Закаспийская область, Российская империя)
Военная служба
С 22.06.1941 по 03.09.1943
Воинское звание: гвардии лейтенант Командир стрелкового взвода, 115 гв. стрелковый полк 38-й гв. Лозовской стрелковой дивизии. 6-й гвардейский стрелковый корпус 1-й гвардейской армии, Сталинградский ф... Показать все
Бракосочетание
1941
Ашхабад, Туркестанская АССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
18.07.1942
Сын: Малышев Вячеслав
Мать ребёнка: Малышева Татьяна Григорьевна
Ашхабад, Туркестанская АССР, Союз Советских Социалистических Республик
Отец: ? Малышев.
Место жительства
Неизвестно
Ашхабад, Туркестанская АССР, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
03.09.1943
Каменка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Причина смерти: убит | Гвардии лейтенант, 115 гв. стрелковый полк 38-й гв. Лозовской стрелковой дивизии. Захоронен в братской могиле советских воинов.