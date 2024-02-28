Пантелеева (Тарасова) Агрипинна Липатова
Место рождения
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1850 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху: Тарас Михайлов Матвей Кириллов По невесте: Иван Алексеев Пантюшин Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
19.08.1852 ст.
Сын: Пантелеев Дементий Михайлов
Отец ребёнка: Пантелеев Михаил Емельянов
Рождение ребёнка
11.02.1857 ст.
Дочь: Мелехина Анна Михайлова
Отец ребёнка: Пантелеев Михаил Емельянов
Рождение ребёнка
26.08.1858 ст.
Сын: Пантелеев Матвей Михайлов
Отец ребёнка: Пантелеев Михаил Емельянов
Рождение ребёнка
27.05.1861 ст.
Сын: Пантелеев Иустин Михайлов
Отец ребёнка: Пантелеев Михаил Емельянов
Рождение ребёнка
27.02.1863 ст.
Дочь: Пантелеева Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Пантелеев Михаил Емельянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Мария Михайлова
Отец ребёнка: Пантелеев Михаил Емельянов
Смерть
Неизвестно