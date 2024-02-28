Пантелеева (Тарасова) Агрипинна Липатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева (Тарасова) Агрипинна Липатова

Место рождения

Покровское, Степановская волость, Тамбовский уезд

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Степановская волость, Тамбовский уезд
Бракосочетание
08.11.1850 ст.

Муж: Пантелеев Михаил Емельянов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху: Тарас Михайлов Матвей Кириллов По невесте: Иван Алексеев Пантюшин Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
19.08.1852 ст.

Сын: Пантелеев Дементий Михайлов

Отец ребёнка: Пантелеев Михаил Емельянов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.02.1857 ст.

Дочь: Мелехина Анна Михайлова

Отец ребёнка: Пантелеев Михаил Емельянов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.08.1858 ст.

Сын: Пантелеев Матвей Михайлов

Отец ребёнка: Пантелеев Михаил Емельянов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.05.1861 ст.

Сын: Пантелеев Иустин Михайлов

Отец ребёнка: Пантелеев Михаил Емельянов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.02.1863 ст.

Дочь: Пантелеева Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Пантелеев Михаил Емельянов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Мария Михайлова

Отец ребёнка: Пантелеев Михаил Емельянов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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