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Сорокин Егор Максимович
Сорокин Егор Максимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.09.2011
Пол
Мужской
Отец
Сорокин Максим Викторович
1965 г.р.
Мать
Сорокина Балашова Екатерина Викторовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2011
Отец:
Сорокин Максим Викторович
Мать:
Сорокина Балашова Екатерина Викторовна
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