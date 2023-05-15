Князь Урусов ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князь Урусов ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1647

Дата смерти

1694

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1647

Отец: Князь Урусов СЕМЁН АНДРЕЕВИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1667

Жена: Княгиня Урусова ПРАСКОВЬЯ

Рождение ребёнка
1668

Дочь: Нарышкина ПРАСКОВЬЯ ФЁДОРОВНА

Мать ребёнка: Княгиня Урусова ПРАСКОВЬЯ

Бракосочетание
Около 1679

Жена: Княгиня Урусова ФЁКЛА СЕМЁНОВНА

Рождение ребёнка
1680

Дочь: Княгиня Куракина МАРИЯ ФЁДОРОВНА

Мать ребёнка: Княгиня Урусова ФЁКЛА СЕМЁНОВНА

Смерть
1694
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