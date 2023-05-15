Князь Урусов ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1647
Дата смерти1694
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
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Рождение
1647
Отец: Князь Урусов СЕМЁН АНДРЕЕВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1667
Рождение ребёнка
1668
Дочь: Нарышкина ПРАСКОВЬЯ ФЁДОРОВНА
Мать ребёнка: Княгиня Урусова ПРАСКОВЬЯ
Бракосочетание
Около 1679
Рождение ребёнка
1680
Дочь: Княгиня Куракина МАРИЯ ФЁДОРОВНА
Мать ребёнка: Княгиня Урусова ФЁКЛА СЕМЁНОВНА
Смерть
1694