Танаев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танаев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: Анна Ильинична

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