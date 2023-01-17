Патима (Хатима) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патима (Хатима)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Сафия

Отец ребёнка: Самигул (в 1811 и Смагил в 1816)

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Муртаза

Отец ребёнка: Самигул (в 1811 и Смагил в 1816)

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Сын: Мустаким

Отец ребёнка: Самигул (в 1811 и Смагил в 1816)

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Абдулхатир

Отец ребёнка: Самигул (в 1811 и Смагил в 1816)

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Мустафа

Отец ребёнка: Самигул (в 1811 и Смагил в 1816)

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1834

Сын: Камалитдин

Отец ребёнка: Самигул (в 1811 и Смагил в 1816)

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самигул (в 1811 и Смагил в 1816)

Смерть
Неизвестно
Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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