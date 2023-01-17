Патима (Хатима)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Сафия
Отец ребёнка: Самигул (в 1811 и Смагил в 1816)
Рождение ребёнка
1822
Сын: Муртаза
Отец ребёнка: Самигул (в 1811 и Смагил в 1816)
Рождение ребёнка
1826
Сын: Мустаким
Отец ребёнка: Самигул (в 1811 и Смагил в 1816)
Рождение ребёнка
1829
Сын: Абдулхатир
Отец ребёнка: Самигул (в 1811 и Смагил в 1816)
Рождение ребёнка
1831
Сын: Мустафа
Отец ребёнка: Самигул (в 1811 и Смагил в 1816)
Рождение ребёнка
1834
Сын: Камалитдин
Отец ребёнка: Самигул (в 1811 и Смагил в 1816)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно