Андреева Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Степанида Григорьевна
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Григорий Ильич
Рождение ребёнка
1850
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Кислинская Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Григорий Ильич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Елистратова Александра Андреева
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Григорий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно