Андреева Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Екатерина Ивановна

Андреева Екатерина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Степанида Григорьевна

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Григорий Ильич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Андреев (однодворец) Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Григорий Ильич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Кислинская Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Григорий Ильич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Елистратова Александра Андреева

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Григорий Ильич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев (однодворец) Григорий Ильич

Смерть
Неизвестно
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close