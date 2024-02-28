Метлин Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.
Отец: Метлин Яков Андреевич
Мать: Метлина Елена Павловна
Бракосочетание
12.02.1826 ст.
Жена: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Метлина Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1834
Сын: Метлин Иван Петрович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно