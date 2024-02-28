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Метлин Петр Яковлевич

Место рождения

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.

Отец: Метлин Яков Андреевич

Мать: Метлина Елена Павловна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
12.02.1826 ст.

Жена: Прасковья Ивановна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Метлина Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
20.09.1834

Сын: Метлин Иван Петрович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Метлина Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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