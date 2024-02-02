Нил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1846

Сын: Рыжов Дмитрий Нилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агриппина Ниловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Нилович ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Ниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Нилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1862
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