Нил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1846
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агриппина Ниловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Нилович ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Ниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Нилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1862