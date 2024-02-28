Арсений Иванов
Место рождения
Дата рождения23.04.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1800
Отец: Иван Никифоров
Мать: Анна Кондратьева
МК-1800 23.04.1800 Означенной деревни Кладова крестьянина Ивана Никифорова жена Анна Кондратова родила сына Арсения которой крещен того же числа восприемником был той же деревни крестьянин отец его ро... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно