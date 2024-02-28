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Арсений Иванов

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

23.04.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1800

Отец: Иван Никифоров

Мать: Анна Кондратьева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1800 23.04.1800 Означенной деревни Кладова крестьянина Ивана Никифорова жена Анна Кондратова родила сына Арсения которой крещен того же числа восприемником был той же деревни крестьянин отец его ро... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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